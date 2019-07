Juve, Rabiot: "Ultimi mesi complicati. Voglio lasciarmi tutto alle spalle"

Adrien Rabiot, oggi presentatosi come nuovo giocatore della Juventus in conferenza stampa, ha parlato del rapporto col PSG e dell'addio a parametro zero al club francesi: "Gli ultimi sei mesi sono stati abbastanza complicati sia sul piano sportivo che sul piano personale ed emotivo. Sul piano sportivo purtroppo sono cose che possono succedere in questo settore, quindi ero in qualche modo preparato. Oggi, però, quel momento è chiuso e come avete detto voi è una nuova avventura. Voglio fare del mio meglio e lasciarmi tutto alle spalle. Avrei preferito che la fase precedente si chiudesse in un modo migliore, ma purtroppo non dipendeva solo da me. Leonardo? Ha preso qualche contatto con il mio agente, si è presentato, voleva capire come andavano le cose, ma non ci sono state offerte come ho sentito. Non c'è stato nessun tentativo di trattenermi, secondo me voleva solo sapere come erano andati gli ultimi mesi, ma aveva capito che era tutto finito.