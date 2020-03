Juve, raggiunti quasi 400 mila euro per sostenere gli ospedali di Torino

Dybala che prova a regalare magie anche ai fornelli, Cuadrado che si coccola i figli, De Ligt che sfida la fidanzata a tennistavolo e poi palleggia in bagno. Sono le immagini di alcuni giocatori della Juventus in quarantena, in particolare coloro che hanno scelto di trascorrere l’isolamento volontario in casa e non al J Hotel, residenza momentanea di Rugani (riscontrato positivo al Coronavirus Covid19) e qualche altro compagno.

Il difensore della Juve ieri ha postato un video sui canali social del club, invitando i tifosi a partecipare alla raccolta fondi organizzata per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. Squadra e società sono in prima linea nell’iniziativa di solidarietà, le donazioni hanno raggiunto già una somma vicina alle 400 mila euro, 300 dei quali messi dai tesserati bianconeri.

C’è però chi è andato oltre. Leonardo Bonucci, insieme a sua moglie Martina, ha effettuato una donazione di 120 mila euro alla Città della Salute di Torino, struttura che qualche anno fa assicurò tutte le cure al figlio Matteo. Saranno acquistati due ecografi portatili e circa cinquanta maschere filtranti a circuito d’aria (riutilizzabili), il resto della donazione verrà devoluta per le rianimazioni.