L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus che verrà. Asse in corso con Mino Raiola: il primo nome in arrivo è il terzino Wesley che si libererà dal Flamengo. Poi Matthijs de Ligt, centrale dell'Ajax: la Juve vuole stringere i tempi senza partecipare ad aste e far leva proprio sull'ottimo rapporto con l'agente del giocatore per battere Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco.