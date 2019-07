Juve, Raiola lima i dettagli per De Ligt: Paratici pronto a volare in Olanda

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus vuole chiudere il prima possibile l'affare relativo a Matthijs De Ligt. Il difensore è a un passo dai bianconeri ma se da una parte è stato già trovato l'accordo sul contratto, dall'altra manca ancora quello definitivo con l'Ajax.

Paratici in Olanda - La richiesta del club è di 70 milioni, la Juve ancora non è arrivata a quella cifra e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Mino Raiola, agente del classe 1999, è al lavoro per limare gli ultimi dettagli. In caso di necessità Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è pronto a volare ad Amsterdam per accelerare i tempi.