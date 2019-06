Juve, Ramsey a Torino: cure mediche e visita della città con Szczesny

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In queste ore, spiega la Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey è a Torino per curarsi dal problema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Lo staff medico bianconero sta seguendo da vicino la situazione, col gallese che intanto ha sfruttato i giorni di pausa per conoscere la città in compagnia di Wojciech Szczesny, compagno conosciuto ai tempi della comune militanza all'Arsenal.