Juve, Ramsey: "Anno complicato, vogliamo fare di più: emozionato per il futuro in questo club"

Dopo la conclusione della stagione della Juventus, Aaron Ramsey su Instagram ha scritto: "Non è stato un anno facile e personalmente non è stata una stagione di calcio positiva per me. Grazie ai tifosi che mi hanno accolto per la mia prima stagione. Far parte di un grande club come la Juventus è un grande onore. Sono così orgoglioso di aver fatto parte della vittoria della Serie A ma anche deluso di non essere andato oltre in Champions League. Tutti vogliamo fare di più e sono così emozionato per quello che il futuro porterà a questo club".