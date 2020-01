© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha parlato - tra le altre cose - anche degli obiettivi stagionali: "La Champions? Sicuramente è un trofeo che vogliamo vincere. Innanzitutto bisogna lavorare sodo per vincere il campionato, perché è questo che poi ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League. Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa. Per fortuna abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda per raggiungere questo obiettivo".