© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, i bianconeri avrebbero chiuso l'affare per portare a Torino il centrocampista gallese, in scadenza di contratto con l'Arsenal. Contratto quinquennale da 6,5 milioni di euro: questa l'offerta che avrebbe convinto Ramsey. Ora Paratici lavorerà per cercare di anticipare il suo arrivo, anche se l'ipotesi che si aggreghi già a gennaio sembra a dir poco complicata.