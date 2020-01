Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha parlato - tra le altre cose - anche del compagno di squadra Cristiano Ronaldo: "E' incredibile. È un giocatore fantastico e i suoi record parlano per lui. È uno dei più grandi e giocare insieme per me è un onore e un motivo d’orgoglio. Far parte della Juventus in generale è eccezionale. È davvero meraviglioso farne parte".