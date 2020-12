Juve, Ramsey croce e delizia di Pirlo: tanto indispensabile quanto fragile

vedi letture

Per Andrea Pirlo c’è un giocatore cruciale per oliare alla perfezione i meccanismi della propria squadra e per aprire le difese avversarie e metterle in perenne difficoltà nelle letture dei movimenti degli uomini bianconeri. Quel calciatore ha un nome e un cognome ben chiaro: Aaron Ramsey. Fresco di 30° compleanno, il gallese ha iniziato qualche mese fa la sua seconda stagione in bianconero dopo aver firmato, post scadenza con l’Arsenal, nel 2019 il contratto con la Juventus fino al 2023 per una cifra che raggiunge i sette milioni di euro all’anno. Una prima stagione piena zeppa di alti e bassi con questi ultimi principalmente legati alla condizione fisica del centrocampista che infatti ha collezionato sì 35 presenze alla corte di Maurizio Sarri (4 gol e un assist all’attivo) ma soli 1.384 minuti. Una gestione obbligatoria del giocatore che si è ripetuta anche nella prima parte dell’era Pirlo.

IL FEELING CON PIRLO E L'IMPORTANZA DELLA GESTIONE - E proprio con Andrea Pirlo il feeling scattato è stato tanto immediato quanto profondo. “È un giocatore intelligentissimo, non immaginavo fino a questo punto”, questo l’allenatore della Juventus nella vigilia del 3-0 bianconero al Camp Nou, probabilmente la miglior gara sia di Madama che di Ramsey. Contro la banda di Messi, il gallese partì dal lato mancino del centrocampo, calibrandosi alla perfezione con le sovrapposizioni di Alex Sandro e tagliando verso il campo con movimenti mortiferi per i blaugrana. Ed è proprio questo il ruolo cucito da Pirlo attorno alla figura di Ramsey con alternanza sul lato destro o sinistro della mediana in base alle caratteristiche e ai compiti dell’esterno basso. “Dobbiamo centellinarlo perché a volte non è al meglio e serve farlo riposare. Però quando è al 100% e può essere decisivo preferisco averlo sempre in campo. Lui è quello che ci fa giocare bene e che ci fa uscire da diverse situazioni. Per noi è importantissimo”, così Pirlo dopo il 4-0 di Parma sulle capacità della gallese. Capacità fuori dal comune ma che vanno sempre gestite minuziosamente: in questi primi mesi di stagione sono 13 le presenze del numero 8 bianconero con (768 minuti) con 2 assist per le reti dei compagni. Tanto indispensabile quanto fragile: la Juventus dovrò capire da qui a giugno se il gioco continuerà a valere la, costosissima, candela.