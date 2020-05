Juve, Ramsey è già settato nella versione sarriana: è un'alternativa importante

Aaron Ramsey ha già dimostrato di poter essere un giocatore importante nella Juve di Sarri, anche se non si può certo definire un titolare inamovibile. Il calciatore ha mostrato disponibilità e ha risposto piuttosto bene alle diverse richieste dell’allenatore, che pare preferirlo più da mezzala che da trequartista puro. Anche se quest’ultimo ruolo lo ha fatto tante volte a buoni livelli.

Il gallese è piaciuto molto in zona Khedira, anche perché la sua abilità a non dare riferimenti agli avversari può facilmente trasformarsi in valore aggiunto. Un’evoluzione che l’ex giocatore dell’Arsenal non aveva probabilmente preventivato ma che sembra entusiasmarlo abbastanza. Tanto che nelle ultime occasioni, quando chiamato in causa, è stato puntualmente tra i migliori in campo. Peccato per l’interruzione della stagione: era in crescita e avrebbe potuto dare maggiore forma alla sua prima stagione in bianconero. Anche se nulla è perduto, in vista della ripresa.