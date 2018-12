© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey alla Juventus è il botto di Capodanno. Lo scrive oggi Il Corriere dello Sport: i bianconeri si fanno già il primo regalo, il nodo è soltanto l'ingaggio per prendere il giocatore a zero in estate. Le big d'Europa si sono mosse ma la Juve è in netta pole position per portarlo a breve a Torino.