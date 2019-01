© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanta, tantissima, distanza tra domanda e offerta di Arsenal e Juventus per il passaggio immediato di Aaron Ramsey in bianconero in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino i Gunners continuano a volere 20-25 milioni per lasciar partire il gallese, mentre Paratici ne metterà al massimo 10 sul piatto: per questo appare sempre più improbabile un approdo del centrocampista in Serie A in questa stagione.