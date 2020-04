Juve, Ramsey: "Mia moglie cucina troppi biscotti, ho paura di ingrassare"

"Troppi biscotti, ho paura di ingrassare". Un timore condiviso da molti, in questo periodo di isolamento e grandi preparazioni culinarie. In questo caso, però, è quello di Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, svelato durante una diretta Instagram con Niall Horan, cantante e componente degli One Direction: "Sto seguendo il programma che ci ha inviato il club, cerco di allenarmi ogni giorno ma farlo a casa non è la stessa cosa. È difficile perché a mia moglie piace cucinare e a me piace mangiare: non una grande combinazione. Di solito sono molto attento, ma ora è un po' più complicato: ci sono tutti i biscotti per i bambini e continuo a razziarli ogni volta che mi prendo una tazza di tè. Spero che ne usciremo il prima possibile".