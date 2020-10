Juve, Ramsey non convocato dal Galles per l'amichevole contro l'Inghilterra

Niente amichevole fra Galles e Inghilterra per Aaron Ramsey. La federcalcio gallese, ha twittato attraverso il proprio profilo che il centrocampista della Juventus: "Non è attualmente in grado di unirsi alla squadra fino a dopo la gara contro l'Inghilterra". Tale assenza è dovuta ai caso di positività al Covid-19 di due elementi del club bianconero dopo la quale la società si è messa in una bolla di isolamento fiduciario.

Possibile, però, che Ramsey venga chiamato per le gare di Nations League contro Repubblica d'Irlanda e Bulgaria.