Il nuovo centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, presentato quest'oggi ai media in conferenza stampa, ha parlato anche dell'infortunio che lo ha costretto a saltare il finale di stagione con l'Arsenal: "Direi che non sono troppo lontano dal rientro. Continuo a lavorare duramente per rientrare al più presto con gli altri".

Conferma che resterà a lavorare a Torino e non andrà in tournée?

"Al momento sto recuperando, è una decisione che sarà presa nei prossimi due giorni. Io posso dirvi che sono fiducioso per il mio recupero".