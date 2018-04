Juve-Real 0-2, Ronaldo raddoppia in rovesciata. Applausi dello Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Raddoppio del Real Madrid all'Allianz Stadium. Magia di Cristiano Ronaldo, poche altre parole per commentare. Chiellini anticipa Buffon che riesce comunque a difendere la porta dalla prima conclusione del Real, poi dalla destra arriva il controcross di Carvajal. CR7 vola in cielo e in rovesciata batte Buffon, tra gli applausi scroscianti dello Stadium, anche dei tifosi avversari. Juve-Real 0-2, immenso Ronaldo.