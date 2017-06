Juve-Real, le formazioni ufficiali: Allegri non fa sorprese, Zidane sceglie Isco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Formazioni ufficiali dal Millennium Stadium di Cardiff, dove andrà in scena la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Zero sorprese per i bianconeri: Barzagli sull'out destro in difesa, con la possibilità che a seconda delle fasi di gioco si passi dal 4-2-3-1 al 3-4-3. Nel Real gioca Isco, con Bale soltanto in panchina.

Juventus (4-2-3-1) : Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane.