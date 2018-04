Juve-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Allegri col 4-2-3-1. Gioca Isco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpresa nell'undici della Juventus scelto da Allegri contro il Real Madrid: nel 4-2-3-1 bianconero Matuidi si accomoda in panchina, corsia mancina con Alex Sandro davanti ad Asamoah, mentre in avanti confermatissima la coppia argentina formata da Paulo Dybala e dall'ex Gonzalo Higuain. Nel Real Madrid, Zidane sceglie Isco in attacco (Bale in panchina). Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain.

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.