Juve, rebus Alex Sandro: Marcelo-Jordi Alba possibili sostituti

Il quotidiano Tuttosport fa il punto su Alex Sandro, terzino della Juventus in grande crescita il cui rinnovo di contratto resta però un rebus. Il suo attuale legame con i bianconeri scadrà nel 2020 e ad oggi percepisce 2,8 milioni, poco rispetto agli altri titolari bianconeri. E il rinnovo come detto non è così scontato. Per questo i bianconeri restano vigili sul mercato: il primo nome resta quello di Marcelo del Real Madrid, brasiliano che si ricongiungerebbe volentieri con CR7. Il suo prezzo è di circa 50 milioni di euro e i Blancos valuterebbero uno scambio proprio con Alex Sandro. Un altro nome è quello di Jordi Alba del Barcellona. Il terzo incomodo è Alejandro Grimaldo del Benfica: Paratici lo segue da tempo, ma la clausola da 60 milioni frena per il momento la trattativa.