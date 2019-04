La Juventus, intesa come dirigenza e comparto mercato, continua ad interrogarsi su quale potrà essere il futuro della fascia sinistra della squadra di Allegri. I due nomi in cima alla lista dei possibili arrivi sono sempre i soliti, ovvero quelli di Marcelo e Alejandro Grimaldo. Il primo è tornato a giocare e a sorridere con il Real Madrid 2.0 di Zinedine Zidane, mentre sull'esterno del Benfica aumenta via via la concorrenza con l'Atletico Madrid in prima fila. Il tutto considerando che Alex Sandro continua a riscuotere apprezzamenti dai top club europei: in quest'ottica, sottolinea Tuttosport da segnalare il solito pressing del PSG e i rinnovati sondaggi da parte del Manchester United.