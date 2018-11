Juve, rebus mercato: due strade per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È rebus da sciogliere. La Juventus scruta il mercato e vaglia le alternative. Le strade sono due: rimanere così a gennaio o cambiare. Nel caso, un difensore per un centrocampista. Questione di posti da occupare, in una rosa che già così non potrebbe accogliere Spinazzola in lista Champions. Da qui, anche, nasce lo sfogo di papà Rugani, che lamenta il mancato impiego del giovane difensore centrale. O le voci di Benatia al Milan. Più facile per la cronaca, il marocchino che Godin per i colori rossoneri.

La margherita nelle mani di Paratici & Nedved è fatta di petali che sono centrocampisti. L’incontro con Mendes ha restituito l’idea che Ruben Neves sia un affare possibile. È il momento giusto per inserirlo in rosa? Darebbe più profondità al centrocampo, ma il salto in avanti, anche per un talento come il suo, non è da poco. Poi la solita ridda di nomi, da Eriksen e Pogba. Arrivare a un big è complicato, ve lo abbiamo raccontato nel nostro approfondimento per i bilanci. La crescita commerciale derivante dall’arrivo di Cristiano Ronaldo deve ovviamente ancora dare i suoi frutti. L’investimento per il portoghese fa sì che altrove si debba ragionare con grande accortezza. E delle due strade di cui sopra, la prima resta più probabile.