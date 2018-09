Juve, rebus modulo verso il Napoli. Allegri: "Dybala? Scelte dolorose"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo scorso aprile fu decisa all'ultimo respiro da quel gol di Koulibaly che avvicinò gli azzurri di Sarri a un sogno sfumato sul finale, di un campionato vinto poi di nervi dalla Juventus. Ed è per questo che Juve-Napoli non può essere una partita come le altre: anche oggi è gara di vertice e, come ieri, potrebbe diventare l'attraente anteprima della sfida scudetto, ancora una volta. "Il Napoli non ha cambiato i giocatori ma l’allenatore: ha preso il più vincente - dice Allegri in conferenza, presentando il big match in scena stasera alle 18 allo Stadium -. Ancelotti ha vinto molto, io molto meno. Guardavo il suo palmares, a un certo punto ho smesso perché ha vinto talmente tanto...". I due si piacciono e probabilmente si somigliano: "Siamo simili nel modo di affrontare le cose, veniamo dalla stessa scuola - precisa il tecnico bianconero -. Non ci frequentiamo, ma lui trasmette serenità, lo si vede anche in conferenza. Rende le cose semplici, lo dimostra la sua carriera".

REBUS MODULO - E Allegri ci prova a semplificare le cose, anticipando 7/11 della sua Juventus formato Napoli: "Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Ronaldo giocheranno dal primo minuto". E quando gli si chiede un altro aiutino, il livornese ci gioca sopra: "Volete che vi dia un settimo? Szczesny". Cionononstante, l'undici non è affatto scontato. Il livornese potrebbe ricorrere ancora al 3-5-2, rinunciando a Bernardeschi e mandando in campo Dybala dal primo, con la BBC dall'inizio e Cuadrado sulla destra. La soluzione più probabile, al momento, resta tuttavia legata ancora al 4-3-3, con Cancelo a destra, Emre Can a centrocampo e l'ex viola nel tridente con Mandzukic e CR7. E Dybala? "Le scelte dolorose devo farle sempre" mette le mani avanti Allegri, che nella Joya potrebbe avere quindi la dodicesima arma in più in grado, a gara in corso, di semplificargli le cose.