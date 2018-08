Juve regina degli introiti da sponsor. Al secondo posto il Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

125 milioni di euro. Questa la cifra che incasseranno, in totale, le società di Serie A per le sponsorizzazioni sulle maglie da gioco. Prima, come era prevedibile, la Juventus che da sola porterà a casa 26,7 milioni di euro. Secondo il Sassuolo, che grazie allo sponsor-proprietario Mapei incasserà 18 milioni. Appaiate al terzo posto Roma e Napoli con 15 milioni di euro. Questo il podio degli introiti emerso da La Stampa.