Juve regina dei cross: è il piano di Allegri per far segnare CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, mai come quest'anno, sta sviluppando il gioco della sua Juventus sulle fasce. Il motivo? Mettere quanti più cross è possibile per la testa di Cristiano Ronaldo. E' questo il piano dell'allenatore bianconero, tanto che già quattro dei sette gol messi a segno dalla sua squadra sono arrivati dopo un suggerimento dalle corsie laterali. Fin qui la Vecchia Signora è stata la formazione che ha messo più palloni in mezzo: 79, davanti all'Inter che ha crossato 70 volte. Così prima o poi il gol di CR7 arriverà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.