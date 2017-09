Juve, report su Chiellini: in dubbio per Chievo Verona e Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calciatore Giorgio Chiellini in data odierna è stato sottoposto ad ulteriori controlli strumentali che hanno confermato trattarsi di un trauma distrattivo al polpaccio destro di entità non grave, ma che necessita di ulteriore monitoraggio nei prossimi giorni. Permane pertanto in dubbio la sua partecipazione ai prossimi impegni di campionato (Chievo) e di Champions League (Barcellona).