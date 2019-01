Juve, resta forte il pressing per il crack sedicenne Moriba del Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su Ilaix Moriba, classe 2003 che non ha firmato il suo contratto da professionista con il Barcellona. Un talento che i bianconeri vorrebbero prendere subito come fatto con la punta Pablo Moreno, classe 2002 ora in Primavera. Sul sedicenne mediano ci sono anche Manchester City e Chelsea.