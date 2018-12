Juve, restyling in difesa a giugno. De Ligt il sogno ma è complicato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edwin Van der Sar a Torino. Dirigente dell'Ajax, la connessione di mercato porta chiaramente a Matthijs de Ligt ma la strada non è così semplice. Il ds della Juventus, Fabio Paratici, lo considera prioritario per il restyling della difesa che verrà scrive Tuttosport: De Ligt lascerà gli ajacidi in estate ma il prezzo è già oggi di 50 milioni di euro e la sensazione è che il Barcellona sia in pole.