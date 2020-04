Juve, restyling sulle corsie esterne: via De Sciglio, Trippier torna d'attualità?

Sarà un mercato funzionale, il più possibile anticipato in vista della prossima stagione. Anche perché, l’eventuale ripresa del campionato, darebbe poco spazio alle trattative lunghe. La Juve ha in programma un restyling sulle corsie esterne sull’onda delle offerte che potrebbero arrivare per qualche elemento in organico. Sulla destra è probabile la cessione di De Sciglio, vicino al PSG già lo scorso gennaio. Mentre Danilo, di riferimento per Sarri, potrebbe rimanere l’unico ambidestro dei laterali bassi. A sinistra, infatti, c’è da valutare la posizione di Alex Sandro, monitorato da diversi club: in caso di cessione l’ipotesi Emerson Palmieri al momento pare la più gettonata. Su quel fronte potrebbe anche rientrare Pellegrini, attualmente in prestito di Cagliari. Tornando sulla destra, invece, premesso che l'esperimento Cuadrado pare non aver dato i risultati più sperati, potrebbe tornare d’attualità il nome di Trippier, che la Juve ha seguito per tanto tempo. Il laterale dell’Atletico Madrid si trova bene in Spagna ma la destinazione bianconera potrebbe affascinarlo. Inoltre Simeone ha sempre avuto un debole per Bernardeschi, e nelle nuove possibili dinamiche di mercato questo aspetto non va messo in secondo piano.