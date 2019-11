© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul ritorno alla normalità e alla Continassa di Cristiano Ronaldo. Dopo quattro gol e due vittorie con il Portogallo, CR7 è tornato ieri ad allenarsi con la Juventus che ha preferito far decantare la spinosa vicenda della reazione post Milan senza comminare multe. Il giornale torinese spiega che Ronaldo, più del cambio, avrebbe preso male il mancato preavviso, ovvero non esser stato avvisato del cambio durante l'intervallo. Pagherà però l'obolo, ovvero una cena alla squadra per chiudere il capitolo.