Juve, retroscena Dybala: contatti con United a maggio. Qualcosa s'è rotto

Retroscena sul futuro, o meglio sul passato, di Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'entourage dell'argentino aveva già incontrato il Manchester United a maggio. Quando le voci di cessione dalla Juventus circolavano, ma non erano poi così insistenti. Un contatto datato e poi svanito nel calderone del mercato, un affare (Dybala al Manchester) poi naufragato proprio per il no del 10 e di chi ne cura gli interessi. Cosa è successo nel frattempo?

Molto è legato alle richieste altissime: perché il nuovo agente di Dybala, Jorge Antun, avrebbe chiesto una commissione da 15 milioni di euro. E perché resta un nodo intricato quello relativo alla gestione dei diritti d'immagine dell'argentino, tuttora gestiti dal suo ex agente, Triulzi. Una questione che ai club inglesi (United ma anche Tottenham) interessava parecchio, molto meno all'Inter. Ecco, appunto.

È successa l'Inter. La vera differenza è relativa, scrive il quotidiano, al flirt coi nerazzurri, oltre che a quello col Paris Saint-Germain. Il feeling con Marotta, le pressioni di Cristiano Ronaldo: qualcosa si è rotto. E se Dybala già a maggio pensava al Manchester United, vuol dire che non si è rotto da ieri. E se Dybala di recente ha detto no al Manchester United, qualcosa potrebbe essere cambiato di nuovo.