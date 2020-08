Juve, retroscena Matuidi: prima del sì all'Inter Miami ha chiesto rassicurazioni... a Deschamps

Il portale transalpino FranceBleu racconta un curioso retroscena riguardante Blaise Matuidi, centrocampista prossimo all'addio alla Juventus per sposare la causa dell'Inter Miami. Prima di dire sì alla franchigia di David Beckham lo stesso giocatore avrebbe preso tempo per parlare col ct della Francia Didier Deschamps, chiedendogli rassicurazioni in merito alla propria futura presenza con i Bleus. Deschamps ha tranquillizzato Matuidi, spiegando come nella sua mente un passaggio in MLS non preclude la sua futura presenza in Nazionale, anche alla luce del suo ruolo di "chioccia" per i tanti giovani presenti.