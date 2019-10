Juve, Ricci: "Ufficio a Hong Kong per presidiare tutta l'Asia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer della Juventus, ha parlato anche del mercato orientale della Juventus: "Relativamente al mercato cinese, l'ufficio di Hong Kong serve a presidiare nel modo migliore un'area strategica, dove si concentra la maggior parte della popolazione mondiale e della ricchezza. Avere un avamposto in quest'area lo riteniamo fondamentale e tra l'altro non siamo certo i primi ad arrivare in questa zona. Ci sono già Manchester United e Liverpool, per esempio. Non abbiamo aperto l'ufficio solo per la regione di Hong Kong, ma per presidiare tutta l'Asia, quindi è un avamposto che si occuperà di facilitare l'esportazione di tutte le nostre attività".