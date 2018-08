Juve, ricostruzione del caso CR7-UEFA: mai partito l'elicottero da Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha disertato la premiazione tenutasi ieri a Montecarlo a causa della mancata vittoria del premio 'Player of the Year', andato a Luka Modric. Tuttosport spiega che era previsto un elicottero per il fenomeno portoghese, che invece è rimasto fermo a Caselle. Cristiano non s'è mosso da Torino e, come lui, anche famiglia ed entourage non si sono presentati all'evento monegasco. Adesso - si legge - il fuoriclasse ex Real Madrid è arrabbiato e vuole di nuovo vincere la Champions League, ancor di più dopo lo smacco della UEFA. Intanto a pagarne le conseguenze potrebbe essere il Parma, prossimo avversario della Juventus in campionato.