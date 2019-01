Juve, riecco Caceres: usato sicuro per il post Benatia, oggi le visite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà ancora Martin Caceres, per la terza volta in dieci anni. L'uruguaiano è l'uomo per tutte le stagioni, il profilo ideale per sostituire l'ormai partente Medhi Benatia. Vivendo un presente da separato in casa, il marocchino ha accettato l'offerta plumimionaria dell'Al Duhail, club qatariota che porterà nelle casse bianconere fino 10 milioni di euro, bonus compresi. E alla Juve tornerà l'usato sicuro: via un centrale, dentro un altro che con la maglia della Juve ci ha già giocato e vinto: 131 presenze e 8 gol per l'uruguaiano in bianconero nelle sue due esperienze (2009-10 e 2012-2016), numeri arricchiti da cinque scudetti, alzando due volte la Coppa Italia e tre la Supercoppa italiana.

OGGI LE VISITE - La Juve è andata dritta su un profilo esperto, con carisma, che conosce bene l'ambiente e a costo relativamente ridotto: un affare da un milione e mezzo di euro, di cui 600mila alla Lazio e 900mila al giocatore, da qui al prossimo giugno. Il 31enne si sottoporrà oggi alle 11 ai controlli di rito al JMedical, verso la sua nuova avventura in maglia bianconera: Caceres atto terzo, dunque, visite mediche permettendo.