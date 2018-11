Juve, riecco Douglas: titolare con Dybala e Ronaldo contro il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri sta pensando di mandarlo in campo dal primo minuto: sarebbe la seconda volta in stagione per Douglas Costa, già titolare solo contro il Chievo alla prima in campionato. "Il brasiliano sta tornando in forma, era andato via adesso ne abbiamo bisogno" le parole dell'allenatore bianconero in conferenza, presentando il match con il Cagliari in scena stasera allo Stadium. Per il resto, pochi i dubbi del tecnico livornese. "Domani sono fuori Chiellini e Bernardeschi, tornano Khedira e Mandzukic, ma devo valutare come impiegarli visto che sono al rientro. Bernardeschi? Serve equilibrio: ha fatto passi da gigante, dopo le prime partite è stato dipinto come un fenomeno. Poi è venuto via dalla Nazionale con un problema muscolare al sartorio e l’abbiamo trascinato. Ora l'ho fermato io e finché non sta bene non rientra. Le prestazioni ultime sono dovute a questo".

LE SCELTE - In porta ci sarà ancora Szczesny, in difesa tornerà Cancelo in compagnia di Bonucci; spazio a Benatia, con Chiellini a riposo, preferito a Rugani. A sinistra probabilmente tornerà De Sciglio. In mediana partiranno Pjanic e Matuidi, con uno tra Bentancur e Cuadrado. Con Douglas in rampa di lancio, insieme a Ronaldo e probabilmente in compagnia di Dybala. Questo il tridente provato nell'ultimo allenamento. Con il brasiliano in più, dopo le quattro giornate di squalifica e problemi fisici che lo hanno costretto a un rendimento a intermittenza.