Juve, riecco Khedira: recuperato e disponibile già contro la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guarda un po' chi si rivede: Sami Khedira, alla Continassa, è tornato a correre insieme ai compagni e punta dritto alla sfida contro la Roma. Dopo i due giorni di riposo post derby, la Juventus ha ripreso ad allenarsi con un uomo in più: il tedesco si è visto ieri nelle istantanee di giornata, sorridente, dopo un mese di stop a causa di un rognoso infortunio alla caviglia sinistra. L'ex Real Madrid potrebbe infatti già tornare a disposizione per il match contro i giallorossi, ridando a Massimiliano Allegri la sua alternativa principe a centrocampo.

TITOLO D'INVERNO - Uno degli ostacoli più duri verso il giro di boa è proprio la squadra di Di Francesco, in un gara per cui Khedira si gioca la convocazione. In caso di successo, sabato sera la Juve potrebbe già festeggiare l'attestato virtuale di campione d'inverno con ben due giornate d'anticipo. Un riconoscimento che non va in bacheca ma che spesso - soprattutto per la Signora - conduce verso il titolo finale. Un traguardo da perseguire verso un Natale più sereno, rispettando il pragmatismo allegriano del "chi ha tempo non aspetti tempo". Da centrare con un titolare in più, di fondamentale importanza per qualità ed esperienza.