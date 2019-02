Juve, riecco Mandzukic: col Parma Allegri ritrova il suo guerriero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna Madzukic. E questa è la prima buona notizia per Allegri, verso la gara di stasera contro il Parma, solamente perché la seconda ha una prospettiva più lontana, diciamo con vista Champions: riguarda Chiellini e il suo polpaccio destro. "Non ha niente di grave ma serviranno 10-15 giorni. Vediamo l'evolversi della situazione, domani e con il Sassuolo non ci sarà" ha precisato ieri il tecnico bianconero. L'importante, avrà pensato, è che il capitano possa rientrare per l'andata degli ottavi contro l'Atletico. Nel frattempo, al suo posto l'allenatore bianconero darà fiducia a Caceres, al suo terzo debutto in maglia Juve, che dividerà il reparto difensivo con Rugani.

L'IMPORTANZA DI MARIO - Di uno come Mandzukic, in fondo, c'è sempre bisogno. Soprattutto oggi che la squadra porta sulle gambe nuovi carichi di lavoro, e la solita velocità di gioco stenta a manifestarsi. "A Bergamo e con la Lazio abbiamo tirato poco. Senza Mario manca il centravanti che occupa l'area e dà profondità". Ma il croato questa sera ci sarà, dall'inizio e con Ronaldo. Probabilmente senza Dybala: "Paulo ha giocato tantissimo, credo più di tutti assieme a Bonucci (out fino a fine febbraio, ndr)" ha spiegato il tecnico, che pensa a un tridente con Douglas Costa e a un ruolo di mezzala sinistra per Bernardeschi, in un 4-4-2 a geometria variabile in grado di trasformarsi presto nel solito 4-3-3. L'altro ritorno dal primo minuto riguarda Pjanic: "E pronto - ha detto Allegri rispondendo sul bosniaco -. A centrocampo vediamo, potrei cambiare i due interni, con Bernardeschi mezzala sinistra e Khedira o Bentancur da mezzala destra. In difesa ci sono buone possibilità per Spinazzola a sinistra. E in porta ci sarà Perin". Per cancellare il flop di Bergamo il livornese ritrova quindi l'intoccabile punto fermo del fronte offensivo bianconero, Mandzukic. E quando Mario sta bene, Allegri non rinuncia mai al suo guerriero.