Juve, riecco Marko Pjaca: Verona e Genoa con un occhio all'Olimpico

Dall’ultima volta che Marko Pjaca è sceso in campo con la maglia della Juventus, in quel 19 marzo 2017, di cose nel mondo bianconero ne sono cambiate davvero tante. Perché il croato avrebbe potuto anche immaginare di scendere in campo insieme a Dybala e Higuain, ma mai in quel momento di farlo con Cristiano Ronaldo.

Per l’attaccante classe 1995 sono stati anni di calvario, un infortunio dopo l’altro che non lo ha mai fatto esprimere fino in fondo a Torino e neanche nel corso dell’esperienza in prestito alla Fiorentina, nella passata stagione. Nelle ultime settimane ha lavorato sodo, Sarri lo porta all’Olimpico con la Lazio e non è escluso che decida di buttarlo nella mischia. Lui non vede l’ora di tornare ad alti livelli: un prestito a gennaio potrebbe raddrizzare la stagione, Verona e Genoa (e non solo) alla finestra.