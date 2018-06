Juve, rientra Brignoli dal Benevento: sarà ceduto a titolo definitivo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione sannita, scrive del futuro del portiere classe '91 Alberto Brignoli. L'ex Perugia e Leganes, reduce da un'esperienza non del tutto positiva in giallorosso nonostante lo storico gol al Milan, tornerà alla Juventus che proverà a cederlo in maniera definitiva. Il contratto con i bianconeri è in scadenza nel giugno 2019.