Juve, rientri previsti entro il week end: si attende la conferma sulla ripresa del campionato

I calciatori della Juventus torneranno tutti alla spicciolata a Torino nel week end, se davvero la ripresa degli allenamenti a partire dal 18 maggio sarà funzionale al ritorno in campo in Serie A. Senza quella certezza, difficilmente il club bianconero diramerà nei prossimi giorni le convocazioni e dunque ognuno sarà libero di prendere una decisione in autonomia: tutti i calciatori sono al corrente della situazione e, va detto, avrebbero l’estrema voglia di tornare ben presto in piena attività per vincere sul campo lo Scudetto, in attesa della Champions prevista nel mese di agosto.

Da Cristiano Ronaldo a De Ligt – quest’ultimo rientrato in Olanda da qualche giorno dopo due mesi di isolamento in casa a Torino – tutti i giocatori che si trovano all’estero hanno in programma un viaggio di ritorno in città entro il 4 maggio, così da potere osservare i quattordici giorni di isolamento obbligatori ed essere presenti alla prima seduta d’allenamento in gruppo il 18 maggio. Salvo imprevisti o, per meglio dire, cambi di programma.