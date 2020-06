Juve, rifinitura prima della trasferta di Bologna: Ramsey e Rabiot a centrocampo?

Domenica di vigilia per la Juventus, che questo pomeriggio si ritroverà alla Continassa per l’allenamento di rifinitura in vista del match con il Bologna. Riflettori puntati su Higuain: un po’ come Ramsey alla vigilia di Napoli-Juve, bisognerà comprendere se l’argentino potrà concretamente mettersi a disposizione del tecnico per le ultime battute del match del Dall’Ara, qualora ce ne fosse bisogno. Diversamente, l’appuntamento per il suo ritorno in campo sarà rimandato a venerdì, quando allo Stadium si presenterà il Lecce. Nessuna novità invece su Chiellini, che prosegue il suo percorso individuale per ritrovare ben presto la migliore condizione. Chi potrebbe incrementare il suo minuto rispetto alla gara dell’Olimpico è proprio Ramsey, mentre Rabiot dovrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. Sarri nelle prossime ore scioglierà gli ultimi dubbi, contro il Bologna bisognerà a vincere per far tornare il sereno.