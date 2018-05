Juve, rilancio per Bernat: resta caldo l'asse di mercato col Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus rilancia per Juan Bernat. Il terzino del Bayern Monaco piace molto e proseguono i sondaggi per un rinforzo nel ruolo, scrive Tuttosport. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici sono vigili sul profilo dello spagnolo venticinquenne del club bavarese, in vista dell'addio a Kwadwo Asamoah in regime di svincolo all'Inter. A breve nuovi esami al ginocchio per Leonardo Spinazzola di ritorno dall'Atalanta, in possibile uscita anche Alex Sandro che ha estimatori tra Francia (PSG) e Premier League.