Juve, rinnovo di contratto e adeguamento in arrivo per Alex Sandro

Alex Sandro e Juventus in trattative, concrete, per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il brasiliano e i bianconeri sono molto vicini all'accordo per il prolungamento dell'accordo: fino al 2022, con ingaggio da top player. Sul tavolo, un ingaggio adeguato dagli attuali 2,8 milioni di euro ai 4,5 milioni più bonus: un messaggio, per allontanare la corte soprattutto del Chelsea.