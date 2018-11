Juve, rinnovo in vista per Kean: presto incontro con Raiola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovo in vista per Moise Kean. Il contratto del giovane attaccante della Juventus scadrà nel 2020 e per questo il club bianconero vuole accelerare per prolungare l'accordo. Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime settimane ci saranno alcuni incontri tra la società e Mino Raiola, agente del calciatore, e non è da escludere che si possa parlare anche di Matthijs de Ligt e Paul Pogba.