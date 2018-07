© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovo in vista per Miralem Pjanic con la Juventus. Il bosniaco potrebbe restare ma nel caso in cui durasse ancora il suo matrimonio con la società bianconera il bosniaco prolungherebbe e adeguerebbe economicamente il suo contratto. Dagli attuali 4 milioni a stagione il centrocampista passerebbe a 7-7,5 milioni, adeguandosi dunque a Higuain, cessione permettendo, e Paulo Dybala.