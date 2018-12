Juve, rinnovo non esclude la cessione. Futuro di Alex Sandro da scrivere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un rinnovo che cambia le carte per il futuro, ma non esclude l'ipotesi di un addio. È quello che ieri ha annunciato la Juventus, con Alex Sandro che ha prolungato fino al 2023. Il nuovo contratto, scrive Tuttosport, non preclude un eventuale trasferimento, magari proprio al Real Madrid che potrebbe dare in cambio Marcelo con reciproca soddisfazione. O al Manchester United, sempre interessato.