Juve, ripartire dopo Madrid: contro la Samp rispunta Howedes

Dall'inviato a Vinovo

Resettare, sì, ma senza dimenticare. Perché, nonostante la rocambolesca eliminazione contro il Real, quella contro i blancos rimane una delle migliori gare della Juventus di Massimiliano Allegri: "Madrid va messa da parte - spiega il tecnico in conferenza -. Non possiamo né cambiare il risultato né altro di quella serata. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno fatto una partita bellissima". L'allenatore bianconero ripresenta Buffon titolare, contro la Samp, cercando di interpretare i momenti di rabbia del suo capitano nel post partita del Bernabeu. "Facile giudicare da fuori, in quelle situazioni bisogna trovarsi. Non condanno le sue parole. Sfido chiunque a non avere una reazione dopo una gara del genere. L'arbitro? Nei 90 minuti è stato molto bravo, ma ha beccato l'imprevisto ed è andato in confusione. Posso solo commentare il recupero: nel secondo tempo una sola sostituzione e nessun intervento dei medici, perché tre minuti?"

FUTURO E SAMP - Presentando la sfida contro la Sampdoria (fischio d'inizio ore 18 allo Stadium), il tecnico livornese non si sbilancia sul proprio futuro. Ma prende tempo: "Serate come quella di Madrid fanno venire voglia di continuare e danno stimoli, danno emozioni irripetibili. Ma non ho ancora incontrato la società, indipendentemente dal fatto che io abbia un contratto con la Juve fino al 2020". Davanti a Buffon, l'allenatore dovrà scegliere tra Lichtsteiner e Howedes (una sola apparizione di 68 minuti contro il Crotone, a novembre) con lo svizzero non al meglio della condizione. Al centro della difesa dovrebbero partire Rugani e Chiellini, con Asamoah in vantaggio su Alex Sandro. Nel 4-2-3-1, Pjanic e Matuidi agiranno davanti alla difesa, con Cuadrado, Dybala e Douglas Costa alle spalle di Higuain.