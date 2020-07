Juve, ripresa alla Continassa in vista della Lazio: Sarri studia l'alternativa a Bernardeschi

La Juve si ritroverà nel pomeriggio alla Continassa, dopo un giorno e mezzo di riposo. Lunedì la formazione bianconera è attesa da quello che sembrava poter essere l’impegno decisivo della stagione, con la Lazio che invece nel frattempo ha perso terreno e la seconda posizione in classifica in favore dell’Inter. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà comunque una sfida importante, per certi decisiva dopo tre gare senza vittoria. Da monitorare Chiellini e Bentancur – già escluse lesioni muscolari dopo la paura in Sassuolo-Juve – e soprattutto da valutare l’alternativa allo squalificato Bernardeschi, nelle ultime occasioni determinante nel tridente offensivo per dare equilibrio nelle due fasi. Il resto non dovrebbe cambiare molto rispetto alle ultime gare.