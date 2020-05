Juve, ripresa con il piede giusto: Higuain vuole dimostrare tutto il suo valore

Tra i primi ad arrivare, di buon mattino. Tra gli ultimi a lasciare la Continassa, nel primo pomeriggio. Al suo primo giorno di ripresa, Gonzalo Higuain è quello che ha trascorso più tempo all’interno del centro sportivo bianconero. L’argentino avrà avuto l’opportunità di confrontarsi a lungo con Maurizio Sarri, l’allenatore che certamente lo conosce più a fondo e ne sa misurare facilmente la condizione mentale ancora prima che fisica. La sensazione è che il Pipita voglia sorprendere nella seconda parte di stagione, dimostrando tutto il suo valore un po’ come fece la scorsa estate, quando puntò i piedi per rimanere all’ombra della Mole. Le preoccupazioni che lo hanno spinto a rimanere più possibile in Argentina ci sono, inutile nasconderlo, ma anche in questa occasione Gonzalo Higuain vuole lasciare il segno: l’inizio, dopo un lungo periodo di stop, insomma, è col piede giusto.